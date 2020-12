El Niza se interesa en el préstamo de Saliba

Formado en las categorías inferiores del Saint-Étienne, William Saliba aterrizó en el filial del Arsenal para convertirse en uno de los jugadores con mayor proyección de las categorías inferiores de la entidad londinense.

El defensa central, sin embargo, no ha debutado con el primer equipo 'gunner'. Durante la pasada temporada disputó cinco encuentros en el Sub 21 y este curso, solo ha jugado un partido con el Sub 21.

Con la intención de rescatarle de las garras del olvido, el Niza, como informa 'But Football Club', se habría interesado en la llegada de William Saliba en la plantilla en calidad de cedido.

El Arsenal no vería con malos ojos la petición del combinado francés, ya que sería una muy buena opción para que el desarrollo del zaguero como futbolista profesional no se viese truncado, como parece que sí ocurre en estos momentos en el Emirates Stadium.