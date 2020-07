El 'nuevo Cantona' devuelve la ilusión en Old Trafford

Tras completar unos números espectaculares con el Sporting, fue el Manchester United quien se atrevió a hacer la gran apuesta por Bruno Fernandes. El tiempo está empezando a dar la razón a los ingleses.

Es más, se trata de un asunto muy cacareados en los medios mancunianos, donde ya incluso se atreven a comparar el impacto de su llegada con el que tuvo en su día Eric Cantona procedente del Leeds.

Más allá de la leyenda del francés, cuya comparativa necesita mucho más tiempo, lo que consiguió el delantero fueron nueve tantos que en esa temporada 92-93 acabaron dando la Premier al United.

No le dará para el título, pero Bruno Fernandes sí está siendo pieza clave para una remontada clasificatoria que ansía desembocar en la clasificación para la Champions. No en vano, desde que el luso empezó a jugar en Old Trafford los registros han dejado claro todo lo que está aportando.

Ha firmado seis tantos y cuatro asistencias en 13 partidos oficiales, en los cuales aún no ha conocido la derrota. Nueve victorias y cuatro empates han logrado los de Solskjaer con él en el campo.

Además, en el último choque, en campo del Brighton, firmó su primer doblete como 'red devil'.