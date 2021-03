El nuevo líder saca el mazo ante los errores

El Espanyol ganó en Castalia, pero trasladó la presión al Visit Mallorca Estadi. Los 'pericos' sumaro su octavo encuentro consecutivo sin perder y relevaron de la primera plaza a los bermellones, que deberán jugar su enfrentamiento de esta jornada el lunes, en el Fernando Torres.

Los de Vicente Moreno comenzaron picando piedra, pero no les quedó más remedio que sacar el mazo ante los errores del Castellón, que se fue desinflando con el paso de los minutos y que volvió a perder cuatro partidos después.

Los 'orelluts' mordieron a partir del saque inicial, pero poco a poco se fueron diluyendo y, a raíz de la expulsión de Iago Indias sobre la primera media hora de juego, comenzaron a despedirse de sus aspiraciones en el duelo.

Antes, César Díaz tuvo que abandonar el campo por lesión y, pasados los primeros diez minutos, una de las acciones polémicas del choque. Cabrera cometió un error garrafal en la salida del balón desde atrás y David López derribó a Juanto Ortuño por detrás, dentro del área.

No fueron demasiado esclarecedoras las imágenes por televisión, pero desde la sala VOR no avisaron a Gorostegui Fernández y Marc Mateu, quién si no, se encargó de transformar la pena máxima y poner a su equipo por delante en el electrónico.

A partir de ahí, el Espanyol inclinó el campo hacia la portería rival y, en el 32', David López se rehizo del penalti cometido con el 1-1: Adrián Embarba, en su undécima asistencia del curso, la puso con música desde el córner y el capitán cabeceó a las mallas para que todo volviera a empezar.

Al menos, durante tres minutos, ya que, después de que se volviera a poner el balón en movimiento, Iago Indias vio la segunda amarilla y condenó a su equipo al sufrimiento. La dificultad creció exponencialmente en el momento en el que Sergi Darder, al borde del descanso, aprovechaba un agujero en el corazón del área rival para culminar la remontada de los suyos.

Y por si los 'orelluts' comenzaban la segunda mitad dispuestos a dar la sorpresa, el propio Sergi Darder se encargó de darle la puntilla a la cita tras el paso por los vestuarios. Víctor García despejó blando y al centro y el artanenco lo castigó con el segundo de su cuenta particular de primeras.

Pudieron ser tres, pero el lanzamiento de Fran Mérida que él mismo desvió a las mallas fue anulado por posición antirreglamentaria. Fruto, sobre todo, del cansancio, el cuadro castellonense no se pronunció en ataque durante la segunda mitad.

Con el Castellón haciendo gala de su orgullo y con el Espanyol especulando con el resultado llegó a su final la cita de Castalia, que mantiene a los de Garrido en descenso pero que aúpa al liderato a los de Vicente Moreno. Al menos, hasta el lunes.