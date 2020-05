El nuevo mediocentro del Barça: brasileño y un enamorado de Pogba y Busquets

El pasado mes de enero, el Barcelona cerró de manera un tanto sorprendente la llegada de Matheus Fernandes. El jugador, que no era una estrella en Brasil, se fue de forma inmediata prestado al Real Valladolid, aunque aún no pudo debutar.

El inicio del coronavirus le piló en Brasil, solucionando varios papeles para poder debutar, y ahora está a la expectativa de que pase lo peor para poder jugar.

Matheus Fernandes charló con 'AS' y reconoció que siempre se ha fijado en Paul Pogba y Sergio Busquets: "Nunca tuve un ídolo, siempre me fijaba en los futbolistas que tienen mi misma función, que ocupan esa posición. Cojo un poco de cada uno, como me decía mi padre. Eso sí, los jugadores en los que más me fijé fueron Busquets y Pogba".

El brasileño habló del interés azulgrana. "Desde que estaba en Botafogo ya me seguían, pero era muy joven y querían analizarme un poco más. Aunque no estaba jugando en Palmeiras, fui feliz al saber que me seguían y continuaba trabajando. Ahora lo que quiero es jugar", matizó el futbolista.

El todavía futbolista del Real Valladolid mira con ilusión hacia la próxima temporada: "Cuando llegue a Barcelona habrá una fase de pretemporada, conoceré a los jugadores allí y veremos qué pasa. Yo creo que tengo potencial para jugar en un gran equipo y estoy ansioso, pero quiero quitarme eso de la cabeza. Aún hay que acabar esta temporada".