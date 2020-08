El 'nuevo Neymar', de 15 años, avisa con tiempo: "Me gusta el Barcelona"

Santos, históricamente, ha sido una mina de jóvenes talentos. Pelé fue el máximo exponente, pero luego otros futbolistas siguieron ese ejemplo. Desde Neymar, ahora una estrella, hasta Rodrygo, el último en salir del club.

Angelo Borges, futbolista de 15 años que juega con el Sub 20, es ahora una de las grandes perlas del cuadro brasileño que aspiran a seguir ese camino en Europa de cara al futuro. Así lo dejó entrever en su charla con 'AS'.

"Me describiría como un atacante de banda que puede jugar en ambos costados, bastante rápido, habilidoso y con el uno contra uno como arma principal. Con buenos pases también y una capacidad para asistir muy fuerte", resumió Angelo Borges.

Y dio una lista de sus ídolos, futbolistas a los que se parece y modelos a seguir: "Tengo como referencia a grandes jugadores como Ronaldinho, Pelé, Messi o Ronaldo 'El Fenómeno', pero en especial a Neymar".

"Neymar y Rodrygo son ejemplos a seguir. Son futbolistas que jugaron a gran nivel y se comportan de manera disciplinada. A pesar de que Ney recibió muchas críticas, nunca cambió su forma de ser y es un chico bastante humilde", recordó.

Preguntado por esa diferencia entre los dos brasileños ex de Santos -uno escogió al Barça y otro al Madrid-, Angelo Borges se dejó querer: "Me gusta bastante el Barça y me identifico mucho con el club por su estilo de juego".

Y cerró: "Mi mayor sueño es ganar la Copa del Mundo, una Champions y títulos con la camiseta de Santos. También tengo de metas batir récords personales, estar en el equipo profesional de Santos y jugar en Europa".