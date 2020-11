El 'nuevo Neymar', tras superar a Pelé: "Ni en mis mejores sueños lo imaginaría"

Ángelo Gabriel, uno de las últimas promesas del fútbol brasileño que ya ha entrado a formar parte de la historia del páis. Con 15 años, diez meses y cuatro días debutó con el primer equipo de Santos y superó a Pelé.

El joven jugador concedió una entrevist aen el diario 'AS' en la que desveló cómo vivió su estreno: "Ni en mis mejores sueños imaginé que sería así. Está pasando todo tan rápido que todavía me estoy adaptando a ello".

Ángelo no puede firmar un contrato profesional hasta que no cumpla los 16 años, pero Santos ya le ha hecho un precontrato: "Me da un poco de vértigo, pero creo también que todo pasa por la voluntad divina y confío ciegamente en los planes de Dios".

"Siempre que veo mi nombre entre los convocados es una alegría inmensa. Llamo a mis padres, a mis hermanos, a mi abuela y corro para casa para celebrarlo juntos", agregó.

La manera en la que vivió su debut: "Fue el día más feliz de mi vida. Las felicitaciones más emocionantes fueron las de mi familia, que me dieron que su sueño era que se cumpliera el mío".

Ángelo es representado por Marisa Alija, la misma que Robinho, Hulk o Zé Roberto. "Tenemos una buena relación. Confío en su trabajo y me centro en el fútbol. Las personas que te rodean a diario influyen mucho en tu rendimiento y, gracias a Dios, tengo a los mejores a mi lado", aseveró.