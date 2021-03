El "nuevo" Zlatan, con el '11' y una promesa: "Voy a ganar la Eurocopa"

Este lunes, Zlatan Ibrahimovic se incorporó a la concentración de Suecia y dio la primera rueda de prensa de su regreso. Lo hizo siendo él mismo: intenso, sentimental y a veces un poco venido arriba. Dice que vuelve alguien totalmente distinto al que se fue en 2016.

Una de las cosas que simbolizará ese cambio es su dorsal. Zlatan llevará el '11' y no el '10' que tuvo durante gran parte de su trayectoria de 116 partidos con Suecia. Una decisión que ha tomado él mismo, aunque con el beneplácito de Alexander Isak.

"Le pregunté amablemente si podía quedarme el '11'. Isak me respondió: 'Puedes, pero lo quiero de vuelta en seis o siete años, cuando te retires'. Le respondí que entonces lo conseguiría al primer partido. Se lo prometí. Así que él fue amable y me lo dio", dijo entre risas.

Pero como decíamos, lo de cambiar de número ha sido decisión suya, porque pudo tener el '10' si quería: "Me llamó Emil Forsberg y me dijo que no debería tener el '11', sino el '10'. Le contesté que esto era un nuevo capítulo para mí y que era feliz con el '11'. Me ofreció el '10', pero entonces sentí que era el viejo Zlatan y este es el nuevo Zlatan. Los números no me importan".

"Me pidieron un número y dije que no me importaba, que solo me alegraba de haber vuelto. Solo quiero salir y ponerme la camiseta amarilla. Estoy feliz de poder llevar esta camiseta y el resto no es importante", agregó.

La ambición de Ibra

¿Por qué sigue jugando al fútbol? Su respuesta es sencilla: "Prometí parar cuando estuviera arriba, pero luego me pregunté que cuándo se está arriba. Todavía me siento en la cima. De lo contrario, no estaría aquí. Si no estás en la cima y entras en un equipo solo por tu nombre no me gusta. Estoy aquí porque me lo merezco".

Y sobre ese nuevo Ibra, ¿en qué se diferencia?: "Juego de otra manera. Me concentro en ser mortal en el último tercio del campo, que es lo que se supone que debo hacer. Soy mucho más inteligente ahora. No creo que sea mejor, solo diferente. Por el momento no veo el final de mi carrera. A mi edad no es normal rendir tan bien como yo, jugar tantos partidos como yo y estar en un club como el Milan".

Finalmente, Ibrahimovic se marca no tanto un objetivo como una promesa a sí mismo. "Voy a ganar la Eurocopa", espetó el delantero sueco, que sigue viendo el fútbol como eje de su vida: "Es el deporte más importante del mundo. Dicen que los atletas unen al mundo y la política lo divide".