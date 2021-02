El Numancia presentó a Diego Aguirre

Diego Aguirre, el último fichaje del CD Numancia debutó -y lo hizo como titular- en la jornada de ayer frente al Real Valladolid Promesas. Sin embargo, la situación por la pandemia había hecho imposible su presentación.

Recordemos que la plantilla se encontraba en confinamiento domiciliarios, pero este lunes, el futbolista ya ha dicho sus primeras palabras oficiales como numantino.

"Vengo con la ilusión de un niño a un gran club formado por futbolistas muy humildes", explicó Diego Aguirre. Y es que es consciente de que todavía no ha alcanzado "su nivel máximo" y le queda "algo de rodaje", aunque espera conseguirlo pronto ya bien sea o de extremo o de lateral, posición en la que jugó su primer encuentro con su nuevo club.

No obstante, se mostró satisfecho por su debut, pero "no por el resultado". Pero, a pesar de todo, sabe que es un punto que tienen que hacer bueno contra la Cultural y Deportiva Leonesa en el duelo intersemanal y, sobre todo, no meterse presión ellos mismos e ir "partido a partido".