"El objetivo de la directiva es cuadrar los números, no reforzar al Barça"

Quique Setién fue el primer sacrificado, pero no habrá elecciones en el Barcelona hasta el mes de marzo. Joan Maria Pou, prestigioso periodista de 'RAC1', criticó esta decisión y apuntó directamente a lo más alto para buscar culpables.

"Ya no sabía qué esperarme, he abandonado toda esperanza de que el final de este calvario fuese mínimamente digno y honesto. Lo que se ha decidido no se ha hecho por el bien del Barça, sino por el de la Junta Directiva", aseguró en el medio mencionado.

"El único objetivo de los directivos es cuadrar los números para que el próximo presidente del Barça no tenga la tentación de tirar de una acción de responsabilidad", añadió.

Por ello, sabe que serán meses muy duros en el club: "En este futuro cercano, el objetivo no es reforzar al Barça ni crear un proyecto, sino salvarse. Veremos qué precio deberá pagar el Barça para que estos señores salven el culo".