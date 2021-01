"El objetivo de Ramos es terminar su carrera en el Madrid"

Uno de los futbolistas que tuvo que emigrar en busca de oportunidades es Ceballos. El sevillano, que no tenía cabida en el equipo de Zidane, se fue al Arsenal, club en el que afronta su segunda temporada como cedido.

A pesar de estar a más de 1.200 kilómetros, el centrocampista, a su paso por los micrófonos de 'El Larguero', demostró que no olvida al Madrid. "Por diversas razones, no salí de la mejor manera del club. Creo que algún día volveré y podré devolver el cariño que la afición me demostró".

"¿Un tercer año de cesión? Firmé un contrato largo con el Madrid. Me quedan dos años y medio. Mi objetivo es volver y ser importante en el mejor club del mundo", añadió.

El 'caso Ramos' no pasó desapercibido -puede que no renueve- y esto es lo que dijo al respecto. "Hablé hoy (lunes) con él y si tuviera que apostar, diría que renueva. Su objetivo es terminar la carrera en el Madrid. Es el mejor central del mundo", espetó.

Por otra parte, Ceballos se rindió a Zidane: "Su llegada fue una gran noticia para el Madrid. Creo que no hay mejor técnico que él". Aunque el francés no le dio muchas oportunidades. "Cada entrenador tiene sus gustos. Me dijo que necesitaba jugar y minutos. Fue claro conmigo", afirmó.

Por último, el centrocampista no descartó un regreso al Betis para poner casi el punto y final a su trayectoria. "Quiero volver antes de que acabe mi carrera, es el mejor club posible", concluyó.