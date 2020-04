El OL le hizo saber al Villarreal que quiere comprar a Ekambi

El COVID-19 ha pasado factura a todos los clubes. Las pérdidas podrían afectar a posibles fichajes y compras.

El Villarreal habría dado por hecho que el Lyon no iba a comprar a Ekambi. Sin embargo, puede que se haya precipitado...

Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, dijo a 'Le Pogrès' que su idea es "seguir contando con lpaos servicios del jugador".

El mandatario afirmó que se ha puesto en contacto con el Villarreal. Su idea es que el club español le permita ampliar la fecha de la ocpión de compra.

"La opción de compra estaba vinculada a una clasificación para Europa. Si los campeonatos no han terminado, no podemos llevarla a cabo. Por eso, le pedimos al Villarreal que fuera hasta finales de julio, pero no tenemos todavía respuesta. Pero nuestra idea es la de ejercer la opción sobre Karl, ya que estamos muy satisfechos con él", dejó claro Aulas.