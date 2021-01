El OM condenó el asalto de ultras y Álvaro González confirmó estar bien

El Olympique de Marsella no ha dudado en condenar los hechos realizados por los ultras del club, que asaltaron la ciudad deportiva y agredieron a varios jugadores, lo que provocó el aplazamiento del partido contra el Rennes.

"El Olympique de Marsella condena enérgicamente el inaceptable ataque sufrido por el club a media tarde en el interior del centro de entrenamiento Robert-Louis Dreyfus", empezó el comunicado del club.

"Unos cientos de personas de los grupos de seguidores de Ultras entraron por la fuerza y ​​la violencia en el sitio del centro de formación de Commanderie, incluso en el edificio del grupo profesional.

A pesar de la intervención de la policía, un estallido de violencia injustificable puso en peligro la vida de los presentes en el lugar (jugadores, personal, policías, agentes de seguridad, empleados). Se cometieron robos y se dañaron vehículos. Cinco árboles fueron quemados con el único deseo de destruir. Los daños en el interior de los edificios ascienden a varios cientos de miles de euros", añadió el Olympique de Marsella con los daños hechos.

Además, el Olympique de Marsella anunció que presentará denuncias "para hacer valer los derechos del club frente a esta barbarie".

"300 empleados se encuentran en la tarde de este sábado en estado de shock por haber vivido en vivo o por haber descubierto las imágenes de un atentado indecible contra la institución del Olympique de Marsella. Lo que sudcedió esta tarde exige la mayor severidad para estos alborotadores que dicen ser simpatizantes pero destruyen instalaciones y amenazan a empleados y jugadores", dijo Eyraud al club.

También habló Mandanda: "He estado jugando en el OM durante 13 años. Lo sé todo sobre este club, sé el amor y la frustración que puede generar. Pero los acontecimientos de este sábado me entristecen y son inaceptables. Somos jugadores de fútbol y una crisis deportiva no puede justiciar de ninguna manera tal aumento de violencia. Ha llegado el momento del apaciguamiento".

Uno de los más afectados fue Álvaro González, agredido y robado. "Vine al OM por su historia y la pasión que lo rodea. Esta ciudad es maravillosa, a todos nos encanta este club, pero lo que vivimos este sábado no debe volver a suceder", dijo al club.

Además, el defensa español publicó un mensaje en sus redes sociales: "Gracias a todos por vuestros mensajes, quiero transmitir que me encuentro bien. Un abrazo enorme a todos".