El once ideal de la Champions, según las estadísticas

Una Champions atípica, una Champions entretenida y una Champions emocionante. La edición de esta temporada ha dejado al Bayern como campeón tras arrasar a la mayoría de sus rivales, pero no solo sus jugadores han brillado. ProFootballDB ha confeccionado el once ideal en lo estadístico y hay variedad de futbolistas.

Portero: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ni Neuer, ni Keylor Navas. Courtois, portero del Real Madrid, es el guardameta que más paradas ha realizado por partido: 3,48. No le valió para que los suyos pudieran remontar ante el City en Mánchester.

Lateral derecho: Lukas Klostermann (RB Leipzig)

De menos renombre que sus compañeros en este once, ha sido vital para que Nagelsmann imprimiera ese estilo de juego que casi vale para que el RB Leipzig dé la gran sorpresa. Intercepta más que nadie: 2,67 veces por partido.

Central derecho: Leonardo Bonucci (Juventus)

Tiene 33 años, pero se trata de uno de los mejores defensas que ha dado esta edición de la Champions League. La clave reside en cómo nutre de balones a sus atacantes -arriba tiene a titanes como Cristiano o Dybala-: 5,59 pases largos por choque.

Central izquierdo: Virgil van Dijk (Liverpool)

Si esta temporada hubiera Balón de Oro, volvería a estar entre los candidatos. Su poderío en el juego aéreo, si bien no valió para frenar al Atlético de Madrid y optar a revalidar el título, es el mejor de todo el torneo: 4,4 duelos por partido.

Lateral izquierdo: Alphonso Davies (Bayern de Múnich)

Ni 20 años tiene el mejor lateral izquierdo en lo estadístico de esta edición de la Champions League. 1,45 centros acaban en la cabeza o el pie de algún delantero por partido si salen de sus botas. Esto, combinado con su habilidad en el regate, le convierte en un puñal.

Interior derecho: Thiago (Bayern de Múnich)

Se ha reeducado como pivote con Flick a los mandos y no le ha podido salir mejor. El repartidor de juego del Bayern de Múnich es quien más pases acierta de todo el campeonato: 77,49 por partido. Y quien le ha visto jugar sabe que los pone de todos los colores...

Pivote: Rodrigo (Manchester City)

Con una función parecida a la de Thiago, despunta más en el aspecto defensivo que en el de director de orquesta. Garantiza 12,58 recuperaciones por partido, un aporte de vital importancia al estilo de juego que Pep Guardiola implanta a sus equipos: presión nada más perder la bola.

Interior izquierdo: Kimmich (Bayern de Múnich)

Ha estado jugando como lateral y ahí no brilla tanto como cuando se coloca en la zona medular, pero no por ello ha dejado de ser quien es. Ha dado 8,5 pases hacia delante por partido a lo largo del torneo. En el carril o en la sala de máquinas, Joshua es quien más desatasca las jugadas.

Extremo derecho: Di María (PSG)

El caso de Di María es curioso. Daba la sensación de que había llegado a su pico máximo hace años, pero, superada la treintena de edad, no deja de ser importante. Con él en el campo, el PSG gana 0,72 asistencias por envite.

Delantero centro: Robert Lewandowski (Bayern)

Candidato claro a un Balón de Oro que no se dará este año y pistolero eterno, Lewandowski es sinónimo de gol. Como no podía ser de otra manera, es el delantero que más garantiza por partido: 1,52. Su única espinita, no haber marcado en los últimos duelos.

Extremo izquierdo: Neymar (PSG)

Samba, ritmo y regate desde la banda, el centro o desde donde quiera. Si bien no hizo una buena final y terminó muy afectado por la derrota, la llegada del PSG al encuentro definitivo no se entiende sin él en el campo. Promedia 8,09 regates por duelo: más que nadie.