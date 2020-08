El Oporto, cerca de hacerse con la gran perla del West Ham

Con solamente 16 años, Benicio Baker-Boaitey se había convertido en uno de los futbolistas más deseados del Viejo Continente, ya que varios de los equipos más poderosos de Europa le seguían muy de cerca.

Desde hace meses, Bayern de Múnich, Barcelona o RB Leipzig tenían anotado en sus agendas el nombre del joven talento del West Ham, una de las canteras más prolíficas de Inglaterra, pero todo hace indicar que le han robado la cartera.

Y es que según indica 'O Jogo', el Oporto estaría a un paso de hacerse con los servicios de la perla 'hammer', que destaca por su gran habilidad y velocidad en su posición de extremo izquierdo.

El West Ham ha tratado de convencer al jugador de seguir en Londres hasta el último momento y estaba previsto que le ofreciese un contrato profesional al cumplir los 17 años.

Sin embargo, la dirección deportiva 'hammer' parece no haber logrado convencer al internacional inglés Sub 16, que (salvo sorpresa de última hora) pondrá rumbo a Portugal para incorporarse a la disciplina Sub 19 del Oporto.