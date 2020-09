El orden sigue siendo el mismo: Gales, golf y Madrid

Han pasado más de nueve meses y el orden de prioridades de Gareth Bale parece que sigue siendo el mismo: Gales, el golf y, por último, el Madrid.

Aunque esta vez el extremo no terminó tan contento sobre el césped del Cardiff City Stadium, el mismo campo en el que se desplegó la bandera con las prioridades del galés que tanto molestó a la afición blanca en noviembre del año pasado.

Aun así, pese a que no ha conseguido ver puerta en los dos duelos que ha disputado con su selección, se le ha vuelto a ver suelto y contento, como cada vez que está a las órdenes de Giggs.

No ha tenido problemas en reconocer que no está fino en estos meses y acusa la falta de ritmo competitivo, pero no por ello se desanima ni trata de ganarse el favor de Zidane.

Sabe que el francés no cuenta con él y no hay vuelta atrás. El Real Madrid sigue siendo lo último en su lista de prioridades, mientras que en lo más alto sigue estando Gales.

El extremo se marcó como cita clave la próxima Eurocopa, para la que Gales consiguió el pasaporte en aquella noche de la discordia. En mitad de esos dos extremos, unos hoyos de golf para relajarse incluso cuando graba anuncios.