El orgullo, en juego en Zaragoza

El rosario de derrotas y malos resultados que ha acumulado en el tramo final de la competición es difícil de olvidar de un día para otro, que es lo que se pretende en el seno del club y la mejor forma sería con un triunfo ante el conjunto berciano para, al menos, afrontar la lucha por el ascenso con una percepción menos deprimente.

Además, intentar quedar lo más arriba posible (ahora es quinto) tiene una gran importancia porque en caso de empate al final de cada eliminatoria se quedaría fuera el equipo peor clasificado y, según los resultados de la última jornada del resto de rivales, podría acabar desde tercero hasta sexto.

Aún así no parece que ese sea el mayor problema del técnico 'blanquillo', Víctor Fernández, que ya anunció que no va a arriesgar a jugadores con problemas físicos para este encuentro y que está más centrado ya en el 'play off' que en el último enfrentamiento liguero.

El hundimiento del equipo desde que se paró la Liga lo dejan claro unas estadísticas demoledoras. En las 31 jornadas anteriores había perdido seis encuentros mientras que tras el parón, en diez, lo ha hecho en siete ocasiones y encajando 22 goles lo que supone 2,2 por encuentro de media.

En esos diez encuentros ha logrado siete puntos de treinta que han dado al traste con una ascenso que tenía en la mano cuando se detuvo la competición, especialmente tras encadenar seis partidos consecutivos sin ganar, de los que cinco han sido derrotas.

Frente al conjunto leonés el equipo maño contará con las bajas por lesión de Javi Ros, Alberto Guitián, Jawad El Yamiq y "James" Igbekeme.

Es previsible que, además, tengan descanso los jugadores con más minutos o que llevan arrastrando problemas físicos como Cristian Álvarez, Luis Suárez, Raúl Guti, Puado o Eguaras, por lo que jugarán los menos habituales.

La Ponferradina cierra el campeonato en La Romareda donde nunca ha puntuado en sus visitas ligueras, pero con los deberes hechos de la permanencia.

El técnico Jon Pérez Bolo, tras su triunfo ante el Almería (2-1), seguramente aproveche la cita para dar minutos a los menos habituales, con un once transformado desde la portería, pasando por la línea defensiva y la medular, hasta una delantera en la que seguramente no esté, al menos de salida, el artífice de la salvación con su gol histórico en la Deportiva, el brasileño Yuri de Souza.

Para el encuentro, Bolo cuenta con las bajas obligadas por sanción de Pablo Valcarce, que acumuló su quinta amonestación después de haber aguantado desde el comienzo de temporada al borde de la suspensión, y del central argentino Fabián Noguero, inmerso en una trifulca al final del encuentro ante los almerienses.

De esta forma, el guardameta argentino Gianfranco Gazzaniga podría volver a disfrutar de la titularidad, mientras que en línea defensiva jugadores como Maxi Villa o Iván Rodríguez seguramente sean titulares, al igual que en el centro del campo Fullana junto con Javi Navarro, sin descartar que los jóvenes Contreras o el colombiano Bolaños también tengan sus minutos.

- Alineaciones probables

Zaragoza: Ratón; Delmás, Vigaray o Atienza, Clemente, Francés; Alex Blanco, Zapater, Dani Torres, Kagawa; Soro o Pereira, Linares.

Ponferradina: Gazzaniga; Iván Rodríguez, Trigueros, Maxi Villa, Ríos Reina; Javi Navarro, Fullana, Saúl, Nacho Gil; Kaxe , Asier Benito.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castilla-La Mancha).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.00.