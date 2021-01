El Osasuna-Real Madrid, en riesgo por nieve

Este sábado 9 de enero a las 21 horas Osasuna y Real Madrid tienen previsto enfrentarse en uno de los grandes cara a cara del fin de semana en El Sadar.

Pero el partido está en riesgo por el intenso temporal que está azotando con fuerza el norte peninsular. De hecho, días atrás Pamplona amaneció completamente nevada, lo que podría provocar que el encuentro se suspendiera.

Para el fin de semana ya se pronostica una importante nevada que podría poner en serio peligro la celebración del encuentro. Enrique Pérez de Eulate, meteorólogo colaborador del 'Diario de Navarra' se refirió al temporal que afectará a Pamplona.

"En estos momentos no se puede asegurar nada, depende de dónde se posicione la borrasca. Si se posiciona 100 o 200 kilómetros más al este o al oeste, el frente no entre en Navarra y no caiga nada de nieve o muy poca. Si entra de lleno, como muestran algunos escenarios, sí que habría nevada, pero está por confirmar", explicó Pérez de Eulate.

Y añadió: "La nevada sería importante y el partido correría peligro porque nevaría durante las últimas horas del viernes, madrugada del sábado y durante el mismo sábado. La nieve cuajaría y hay que quitarla, aunque no nieve durante el partido. Si el frente entrase de lleno podría estar hablando de una acumulación de entre 15 y 20 centímetros de nieve acumulados".