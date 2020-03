El ostracismo de un bicampeón de Europa

Al final de la temporada 2016-17, tras el descenso de su querido Sporting de Gijón, Jorge Meré decidió que era el momento de afrontar un nuevo desafío. Y el mismo le llegó desde Alemania.

El Köln se interesó por él y el zaguero puso rumbo a una entidad de Colonia en la que desde el primer momento fue una referencia. Pero las cosas han cambiado mucho esta campaña.

Tras ser uno de los pilares del equipo en las temporadas 2017-18 y 2018-19, ahora el futbolista español, campeón de un Europeo Sub 19 y otro Sub 21 con España, no tiene casi oportunidades a las órdenes de Horst Heldt.

"No está satisfecho porque juega muy poco. Ahora le toca entender que tiene que enfrentarse a la competencia para ganarse el sitio", comentó el pasado mes de enero su entrenador ante la situación del defensor.

Solamente ocho encuentros y un total de 515 minutos adornan esta campaña el historia de un Jorge Meré que alcanzó las 53 titularidades y los 4475 minutos en sus dos años previos combinados.

Pese a ello, todavía hay esperanza para el joven futbolista de 22 años, que cuenta con la confianza plena de la entidad.

"Esperamos que él traiga sus cualidades y continúe mejorando y mordiendo. ¡Todos saben lo que puede hacer!", afirmó su entrenador ante los medios. Ahora es el turno de Jorge para demostrar de qué pasta está hecho.