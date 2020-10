El otro objetivo de Pedri en el 'Clásico': la camiseta de Benzema

Hace unos días, Pedri se enfrentó a su test más personal en 'Mundo Deportivo'. En la previa al esperado 'Clásico' entre el Barcelona y el Real Madrid, el joven jugador azulgrana dejó claro que está listo para el partidazo del año.

"Vamos a salir a comernos el campo. No me temblaría el pulso si juego porque sería un partido más. Me imagino como si estuviera jugando con mi padre y mi hermano. Eso es lo mejor que puede pasar para dejar los nervios fuera y jugar como sé", comentó el español.

Pero, además de llevarse los tres puntos ante el eterno rival, Pedri tiene otro deseo oculto de cara al choque de este sábado: conseguir la camiseta de Karim Benzema, su ídolo.

Por eso, a la pregunta de qué camiseta le gustaría tener, Pedri no dudó en responder: "Muchas, pero sobre todo la de Benzema". Además, desveló que ya ha cambiado una con Take Kubo y Nolito.

Pedri también desveló que Piqué es el más "cachondo" del vestuario y que la Premier League es su Liga preferida además de la Española.