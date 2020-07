El Oviedo desmonta y sonroja al Zaragoza

El Oviedo está más vivo que nunca en la pelea por la permanencia. Viajó a La Romareda como víctima y acabó anulando de pleno a un muy mal Zaragoza que solo logró reaccionar cuando ya no le valía de nada. Actuación casi perfecta de los asturianos que queda plasmada en el 2-4 final..

La primera mitad de los de Ziganda fue para enmarcar. Salieron a morder, sin importarles la entidad del rival, y lo sorprendieron. Las llegadas se sucedían hasta que Obeng dio con el premio a los 15 minutos rematando un pase raso al área. Los de Víctor Fernández estaban noqueados.

Fueron despertando poco a poco, pero no se encontraban. No aparecían ni Luis Suárez ni Puado y el centro del campo no creaba ocasiones claras. Unos pocos disparos -el mejor fue de Guti buscando la escuadra- fueron su protesta antes de que, en una jugada ensayada, Sangalli les pusiera en jaque con una volea magistral al fondo de la red justo antes del descanso.

Y no pudo ser más desastroso el inicio de la segunda mitad, cuando tocaba despertar. Un infantil penalti de Clemente a Tejera acabó sin consecuencias gracias a que Rodri mandó la bola al larguero. Como si de una bofetada se tratase, los locales espabilaron y volvieron a dominar.

El problema era que nos les llegaba ni el físico ni la pólvora. Aunque Luis Suárez entraba más en juego, seguía sin ser determinante. Tampoco aparecía Puado ni funcionaban las entradas de Burgui y Kagawa. Y, para colmo, el Oviedo seguía haciendo daño a la contra.

De ahí que Ortuño tuviera una doble oportunidad clara. Solo era un aviso, pues, aunque Cristian Álvarez las sacó bien, el peligro regresó más tarde en forma de goleada. En un contragolpe, Bárcenas puso la sentencia con un tiro cruzado y, en el tiempo añadido, Ortuño sonrojó a toda Zaragoza con el 0-4.

Pero no iba a terminar ahí un duelo tan alocado. Los maños continuaron apretando con menos intensidad y, curiosamente, así es como lograron al fin ver puerta. Linares, gracias a un pase raso de Delmás, y Kagawa, de penalti, pusieron los goles del honor.