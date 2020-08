El Oviedo detecta dos casos positivos en la plantilla

El Real Oviedo ha confirmado los positivos de COVID-19 de dos de los 28 futbolistas citados para iniciar la pretemporada este viernes, jugadores que están ya aislados en sus respectivos domicilios, que no presentan síntomas y cuyos resultados están puestos ya en conocimiento de Sanidad, LaLiga y el Comité Superior de Deportes.

Los jugadores, de los que no ha trascendido aún la identidad, no tuvieron contacto entre sí ni antes ni después de haberse sometido el jueves a las pruebas por lo que los positivos de estos dos futbolistas azules no afectan a la vuelta al trabajo del resto de compañeros.

Ambos deportistas, que han conocido los resultados pocas horas antes del inicio de los entrenamientos, permanecerán en sus domicilios bajo el seguimiento de los servicios médicos del club y no formarán parte del inicio de pretemporada, previsto para esta tarde.

El resto de integrantes plantilla y cuerpo técnico mantienen su calendario de trabajo y se ejercitarán según el plan marcado de antemano por el protocolo: en tres grupos diferenciados y realizando únicamente trabajo físico individual.

Si las pruebas que se sigan haciendo en las próximas horas no registran otro resultado positivo, esta dinámica cambiará, y a partir del próximo martes podrían entrenar todos los efectivos disponibles en un mismo grupo de trabajo.