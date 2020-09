El Oviedo lanza un ultimátum a Saúl Berjón y Bárcenas

Más información, en breve...

En el Carlos Tartiere no van a esperar más por Berjón y Bárcenas. El Oviedo ya piensa en el equipo sin ellos esta temporada. Serían dos bajas sensibles que la dirección deportiva ya trata de suplir.

Berjón no ha dado su brazo a torcer en las negociaciones por su renovación. El veterano extremo español ha recibido una oferta muy a la baja por los problemas económicos del club y no la ha aceptado, tal y como informa 'AS'.

Mientras tanto, Bárcenas, que parecía que iba a continuar, tiene problemas con su equipo de procedencia, Cancún, porque el panameño quiere quedar libre y buscar un equipo con mayores aspiraciones que el Oviedo.