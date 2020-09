El Oviedo recibe sin su fichaje estrella a un Espanyol que busca volver a volar

El Espanyol visita al Real Oviedo con la intención de mejorar respecto a la jornada anterior, mientras que el conjunto asturiano llega a este duelo con la baja de Leschuk, que no ha podido ser inscrito.

El entrenador blanquiazul, Vicente Moreno, reconoció que el equipo no estuvo fino y por eso no descarta cambios en su once inicial tras haberlo repetido en las dos primeras jornadas. La única baja confirmada es la del mediocentro Marc Roca, que vio la tarjeta roja en el último compromiso.

Por su parte, el conjunto ovetense no podrá alinear a Leschuk al no estar inscrito debido a que se sobrepasaría el tope salarial. El club carbayón tiene en marcha una ampliación de capital que resolverá tal situación.

Su baja dificulta que el técnico José Ángel Ziganda ponga en marcha su 4-4-2, por lo que Obeng seguirá siendo la referencia en un ataque en el que podría incorporarse de inicio Nahuel, extremo que debutó en Miranda de Ebro dejando buenas sensaciones y apunta a titular en cualquiera de las bandas.

A la ausencia de Rodri por lesión se une la baja esta semana de Mossa, que arrastró molestias, y finalmente deja su hueco en la convocatoria a Diegui Johannesson, descarte habitual por decisión técnica, y su puesto en el lateral izquierdo disponible para Christian Fernández o Lucas Ahijado, este último a pierna cambiada.

Respecto al Espanyol, y pese al empate contra el Mallorca, el equipo presentará las mismas señas de identidad de sus primeros compromisos. La portería de Diego López se ha quedado, hasta ahora, a cero, una virtud que desean mantener.

Algunos jugadores, como el delantero Raúl de Tomás y el central uruguayo Leandro Cabrera, pueden dejar el equipo blanquiazul. Pero hasta el momento seguirán contando como uno más para el técnico.

En cuanto a los enfrentamientos entre el Oviedo y el Espanyol en tierras asturianas, el balance es favorable al anfitrión. Los blanquiazules han sumado en sus últimos cinco desplazamientos un total de tres empates y dos derrotas. El último pulso entre ambos fue en la temporada 2000-01, en Primera División.

Ficha técnica

Real Oviedo: Femenías; Nieto, Grippo, Arribas, Lucas; Edgar, Tejera; Sangalli, Borja S., Nahuel; Obeng.

Espanyol: Diego López; Miguelón, Calero, Cabrera, Dídac; Fran Mérida, David López; Embarba, Melendo, Wu Lei y Raúl de Tomás.

Estadio: NMR Carlos Tartiere

Horario: 18:15 horas

Árbitro: Sagués Oscoz, Gorka (Comité vasco).