El Paderborn, primer descendido en Bundesliga; el Arminia Bielefeld asciende

La Bundesliga ya conoce a uno de los equipos que no estará en la próxima temporada 2020-21. Se trata del Paderborn, que este martes consumó su descenso tras caer ante el Union Berlin. El Arminia Bielefeld, por su parte, ya puede celebrar su ascenso, pues el Hamburgo empató y están matemáticamente en Primera.

En el caso de la caída, el resultado clave fue la derrota contra los de la capital por 1-0 lejos de casa. En el de la subida, el empate entre el Hamburgo y el Vf Osnabrück por 1-1 fue suficiente para que los de Uwe Neuhaus ya estén en la élite.

Volviendo a la mala noticia para el Paderborn, el conjunto dirigido por Steffen Baumgart no ha podido mejorar sus prestaciones tras la pandemia del COVID-19 y ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el puesto del 'play out'.

Esta era la segunda vez en toda la historia que el Paderborn se encontraba en la Bundesliga. En la primera, en la temporada 2014-15, también descendió como último clasificado.

De esta forma, el Paderborn dice adiós a su segunda aventura en la élite del fútbol germano. El cuadro de Baumgart ha pecado de falta de contundencia en defensa y es el club más goleado de la competición.

A ello se le une la falta de una referencia ofensiva para hacer goles. Tanto Srbeny como Mamba han sido los máximos goleadores de una campaña que empezó torcida por la falta de victorias.

Precisamente la primera la conseguirían en el encuentro de la jornada 9 ante el Fortuna Düsseldorf. Desde entonces solo ha acumulado tres victorias más, ante el Werder Bremen, el Eintracht de Frankfurt y el Freiburg.

Lleva el Paderborn sin ganar un partido en la Bundesliga desde el pasado 25 de enero, cuando venció al Freiburg por 0-2. Desde entonces ha acumulado empates y derrotas que lo han condenado de nuevo al infierno.