El padre de Loren despejó incógnitas: "¿El Nápoles? Quiere quedarse"

Loren es de los mejores delanteros de la Liga y eso atrae al público internacional. Uno de los espectadores de lujo es el Nápoles, que le sigue de cerca. No obstante, su padre lo dejó claro: tiene la intención de quedarse en el Betis. Lo contó en una entrevista con 'ABC'.

"¿El Nápoles? Lo que Loren quiere es seguir y quedarse en el Betis. Él está súper contento, está jugando en el equipo en el que quería jugar. En una entrevista, ha dicho que lo que le falta es ganar un título con el Betis. Esa es su ilusión. No quiere irse a ningún otro equipo, tiene contrato y ojalá se quede muchos años en el Betis", afirmó.

"Él se siente muy valorado por el Betis, muy querido por la afición. Lo que está haciendo Loren es lo que tiene que hacer todo futbolista de élite. Es el máximo goleador, pero tiene que seguir poniendo el listón tan alto. Que lo disfrute todo el beticismo", añadió.

Relató cómo le cuerpo técnico ayuda a los jugadores: "Loren tiene la cabeza tan bien amueblada que, cuando las cosas no le salían tan bien, tiene la suerte de que el cuerpo técnico, cuando necesitan algo, les dan vídeos de partidos y entrenamientos. Y eso los jugadores, Loren también, lo agradecen. Mira a Borja, que no está teniendo suerte, no está teniendo la racha".

¿Y qué comenta con su hijo cuando charlan? "Él está en Sevilla y su madre y yo estamos en Marbella, pues hablamos mucho, ahora por videoconferencia. Y cuando dialogamos, lo que trato es de hablar de fútbol lo menos posible, que desconecte".

Sobre cómo lleva la cuarentena el jugador, contestó: "Aunque están haciendo todos los ejercicios físicos que les mandan desde el club, pero no es lo mismo que el día a día del campo de fútbol, la competición, el choque con el compañero, una frenada en el campo… Esto es una pena que nos ha cogido a todos y a los deportistas".

"Loren es una persona fuerte mentalmente. Fíjate todos los problemas que ha tenido en el Betis, que era siempre el descarte, y donde está ahora. Pero sí que es verdad que hay días que te encuentras más flojo. Porque no es lo mismo entrenar en casa, con la cinta, la bicicleta… El futbolista lo que quiere es el césped, la libertad que te da", sentenció.