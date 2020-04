El 'palo' de Materazzi a sus compañeros por el cabezazo de Zidane

En un directo en las redes sociales con Chelf Davide Oldani, Materazzi ha repasado uno de los capítulos más importantes de la historia del fútbol: el cabezazo que le dio Zidane.

El ex defensa sorprendió con un 'palo' hacia sus compatriotas italianos al no sentirse defendido en aquellos momentos. "Mis propios compatriotas me aplastaron. Para mí, no son verdaderos italianos...", pronunció.

Materazzi defendió que "Zidane estaba protegido por los franceses" antes de argumentar que siempre se ha declarado un "patriota".

"Siempre he defendido los colores de Italia. La crítica es lo que más me dolió después de esta copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé desde que marqué el gol del empate", dijo a sus críticos.