El palo de Russo a Messi: "Ya no es el mejor del mundo"

El futuro de Leo Messi sigue en el aire al acabar su contrato en junio. El delantero está esperando a que se celebren las elecciones y escuchar así la propuesta del presidente que salga elegido.

Mientra tanto, si situación es cambiante y depende de los resultados deportivos. La filtración de su contrato con el club no ha hecho más que tensar la cuerda.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, dio su opinión sobre la situación de Leo Messi en el programa 'Los Más Grandes' de 'AM 770'.

"Es un momento desagradable el que le ha tocado vivir a Messi. La filtración de su contrato salió claramente de dentro del club", dijo.

Para Nicolás Russo, el rosarino "no es el mejor jugador del mundo", pero sigue siendo importante. "Lo bueno que está haciendo Scaloni es armar un proyecto con Messi, pero no dependietne a él. Si está, mejor. No voy a decir quién es para mí el mejor del mundo, pero no es argentino", acabó el presidente de Lanús.