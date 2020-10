El Papu acabó con los rumores sobre Ilicic: "Tuvo coronavirus y cayó en depresión"

Josip Ilicic regresó hace una semana a la Champions League por primera vez desde el 10 de marzo, cuando logró un póker histórico ante el Valencia en Mestalla. A partir de ahí, la pandemia se desató y el delantero pasó siete meses completamente desaparecido.

La falta de información llevó a la especulación y durante este tiempo se llegó a hablar de problemas sentimentales que le habían llevado a la depresión. Sin embargo, esta afección parecía estar ligada a la crisis del coronavirus y su difícil pasado.

Ahora, tras su regreso, es el Papu Gómez quien arroja más luz sobre estos oscuros meses de su compañero y revela algo que desconocíamos, y es que el propio Ilicic se vio afectado por el COVID-19.

"Ilicic tuvo coronavirus y lo sufrió mucho, cayó en depresión. La cabeza llega un momento que te explota. Por suerte se recuperó y está bien, es importantísimo para nosotros", reveló el argentino en una entrevista para 'TyC Sports'.

En ella, el delantero también habló sobre el Atalanta y su brillante campaña: "El año pasado quizás era una sorpresa, pero el equipo ya se hizo un nombre en Champions y puede complicar a cualquiera. Sabemos que tomamos riesgos atrás, pero nos ha dado resultados ser ofensivos. Metemos mucha gente en el área y tenemos la capacidad para hacer muchos goles".

Personalmente, dijo estar feliz en el club de Bérgamo: "Todavía me quedan tres años de contrato, en febrero cumpliré 33. Seguramente me quede a vivir aquí en Bérgamo, estamos muy cómodos, y tenga algún cargo en el club a futuro".

"Yo hacía tres años que no volvía, para mí era espectacular volver porque no es fácil con la edad que tengo. Obviamente me hubiera encantado entrar unos minutos, pero se dio así. Llegar a la Selección con un día de entrenamiento no es fácil. El partido con Ecuador pedía un jugador más, pero el técnico eligió otro", continuó respecto a su regreso con la Albiceleste.

"Lo noté muy feliz a Messi con este grupo en la Selección. Si él está contento, lo estaremos todos. Sabemos lo que vivió en estos meses en Barcelona, seguramente no esté a gusto de cómo está jugando el equipo", añadió sobre su compañero de selección.

¿Cómo debe ser el camino de esta Argentina?: "Este grupo de jugadores de la Selección tiene que llegar con 30 o 40 partidos en el lomo. Yo creo que tenemos la obligación de llegar a cuartos de final en el Mundial. No se puede exigir salir campeón ya. No pretendo que seamos Alemania, pero cuando puedes trabajar tres o cuatro años con la misma persona, las cosas salen mejor. Ojalá pase esto con Scaloni".