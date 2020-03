El 'Papu' Gómez ataca a los runners: "¡Quédate en casa, perr*!

Italia vive un momento duro y tenso. El país permanece en estado de alarma y el Gobierno valora incrementar las sanciones de los que se saltan la orden de confinamiento.

Y precisamente a esas personas, en especial a los runners, les ha dedicado el 'Papu' Gómez un mensaje duro, pero totalmente necesario, a través de Instagram.

"Digo esto a todos los corredores o corredores falsos que aún quieren salir a entrenar... ¡Quedaos en casa, perr*, perr*!", escribió en un stories el capitán del Atalanta.

Además, el 'Papu' Gómez resaltó la saturación de la sanidad pública en estos complicados momentos, tratando de concienciar a la población.

"¿Qué diablos estás haciendo? Suficiente, suficiente, suficiente... Todas las mañanas nos levantamos con malas noticias, la gente muere ¿y todavía no te das cuenta? Todos en casa, nadie tiene que salir".

"¡La atención médica está al límite! Si seguimos así, los supermercados también cerrarán y solo se podrá comprar online como hicieron en Wuhan. No son vacaciones, no puedes sacar al perro o ir al supermercado para tomar un poco de aire... Esto es GRAVE. Mientras no nos quedemos todo en casa, no parará", concluyó.