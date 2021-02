El Papu no tiene cláusula de rescisión, pero ¿por qué?

El Sevilla tiene atado al Papu Gómez hasta 2024 y sin cláusula de rescisión. Su precio fue de cinco millones de euros más tres en variables, como confirmó Pepe Castro, presidente del club, en una entrevista. Pero ¿por qué no tiene precio marcado de venta? Lo explica 'Estadio Deportivo'.

Este medio indica que el motivo reside en lo sinuoso de la negociación que se llevó a cabo con el Atalanta para incorporarle. El futbolista no se llevaba bien con su entrenador entonces, Gasperini, y la directiva italiana optó por reducir su valor para ahorrarse más problemas en su plantilla.

Entre tanto lío para cerrar su llegada a las filas de Lopetegui, la entidad hispalense decidió no incluir ninguna cláusula de rescisión en su contrato. Esto confiere mayor libertad a la hora de hablar con cualquier club que pretenda hacerse con él, aunque también permite que haya muchos más pretendientes.

Es clásico en fichajes de alto renombre que se llegue a un acuerdo para establecer una cláusula de rescisión muy alta que evite que las entidades que no gozan de mucha salud económica intenten seducir al jugador en cuestión. No es el caso con el Papu: el Sevilla le tiene atado, pero el dinero no será impedimento para que pregunten por él.