El Papu y su amor hacia el Sevilla: "Quiero estar mucho tiempo y dejar mi huella"

En unas declaraciones ofrecidas a 'ABC', el Papu Gómez ha querido hacer un repaso a la temporada del Sevilla y se ha referido al próximo partido de Champions en el que se enfrentarán al Borussia Dortmund.

"El Borussia Dortmund viene desde hace años haciendo las cosas bien en la Bundesliga, siempre pelea en la Champions y saca muy buenos jugadores. Va a ser un partido durísimo, la Champions te lleva a eso, es la competición más difícil que hay, te exige el 100%. Tenemos dos partidos, así que hay que ser inteligentes y sacar un buen resultado en casa", comentó el jugador hispalense.

Además, el ex centrocampista del Atalanta dejó claro que está muy contento por su llegada al Sánchez-Pizjuán: "Al equipo lo había visto la pasada Europa League, ya se veía que había muy buen equipo. Esta temporada sigue con ese ritmo, no para, tiene una mentalidad ganadora importante, no afloja nunca y eso se ve. Estar en tres competiciones y pasar página rápido del partido anterior no es fácil, olvidarte de la victoria lograda, y eso el equipo lo hace muy bien. Se concentra bien en el próximo partido. Siempre nos gustaría jugar bien, pero el equipo sigue ganando, que es lo importante".

"Me gusta estar en los lugares un tiempo, dejar mi huella y estar muchísimos años y lograr algo importante aquí, creo que hay material para ello", añadió el jugador argentino sobre su deseo de convertirse en un jugador importante en el conjunto andaluz.