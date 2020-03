"El parón nos ha llegado en un mal momento"

El Sevilla marcha en la tercera posición de LaLiga y es un más que serio candidato a clasificarse para la próxima Champions League.

Son muchos los nombres que están destacando en el conjunto de Julen Lopetegui, pero Diego Carlos es el que se lleva la palma.

El central está cuajando una temporada de ensueño que le hace estar en la agenda de los grandes de Europa. Toda una sorpresa en su primer año en España.

"Realmente me está saliendo todo perfecto. Me siento importante en el equipo, noto el cariño de la afición siempre, todo el mundo está hablando muy bien de mi juego tanto en España como en Brasil... Pero el objetivo es seguir haciéndolo igual de bien", comentó el zaguero en una entrevista concedida a 'AS'.

En la misma, el futbolista relató cómo fue su adaptación a LaLiga y confesó que ser poco conocido le supuso una ventaja durante los primeros meses del torneo.

"He notado como algunos rivales han cambiado cosas de su juego en este tiempo o han ido directamente a buscarme para intentar sacar partido de mi físico y que les piten faltas o penaltis a favor. Yo lo único que puedo hacer es estar tranquilo y centrado para intentar que esas cosas no me afecten ni al equipo tampoco", explicó el futbolista.

Por último, el jugador se mojó también sobre el parón por el coronavirus. "El parón nos llega en un mal momento porque el equipo estaba muy bien pero tenemos que seguir concentrados para volver con la misma fuerza cuando la competición se reanude", sentenció.