El Parque ¿de los Hermanos? El PSG, a por Lucas y Theo

Con la Ligue 1 finalizada, el PSG centra sus esfuerzos en el mercado de fichajes. Y dos viejos conocidos de la Liga Española son los nuevos deseos del equipo francés.

Theo y Lucas Hernández están apuntados en rojo en la agenda del cuadro galo. Los parisinos quieren unir en el Parque de los Príncipes a los hermanos, aunque tienen situaciones bien diferentes.

Theo se machó del Madrid al Milan para reencontrarse. Y tanto que lo ha logrado. A sus 22 años, y tras un curso cedido en la Real Sociedad, ha sumado seis goles y dos asistencias en 25 partidos con los 'rossoneri', 24 de ellos como titular.

Pero su hermano no está viviendo la misma suerte. El ex del Atlético no ha llegado a los 1.000 minutos con el Bayern. 20 apariciones y solo once de inicio, hacen su voluntad de salir mayor.

Y esto le puede venir muy bien al PSG, ya que el lateral izquierdo también puede hacer las veces de central, una zona que se va a despoblar en el equipo de Tuchel.