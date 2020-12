El partido contra el Sabadell no es una final para Anquela

Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, declaró este martes que el partido contra el Sabadell es "importante, pero no una final", pese a que ambos están en descenso y una victoria les permitiría salir de esos puestos y una derrota les hundiría en esa zona peligrosa.

Alcorcón y Sabadell disputan este miércoles, en la Nova Creu Alta, el partido aplazado el pasado 20 de octubre por los casos de coronavirus del conjunto madrileño.

"Es un partido importante, pero no una final. Finales quedan muchas y después hay muchos partidos para arreglar la situación y muchos para seguir preocupándose", dijo Anquela en conferencia de prensa.

"En Segunda, si no estás motivado, no compites y nosotros tenemos que hacer muchas cosas y hacerlas muy bien para ganar un partido. Es nuestra única filosofía. En este equipo, no cabe la palabra relajación", confesó.

El técnico jienense reconoció que el vestuario alfarero está "triste" después de perder contra el Almería la última jornada y poner fin a una buena racha de tres victorias consecutivas.

"Al futbolista lo único que se le pide es dejarse el alma y pelear como requiere esta empresa. En eso estamos. Lo único que necesitamos son puntos", apuntó Anquela, que baraja hacer cambios en su once debido a la acumulación de partidos y la falta de gol que está mostrando su equipo en algunos encuentros.

"Quiero tener opciones y para eso pongo lo que creo que es lo mejor o lo que nos pueda dar la tecla para ganar. Hacemos pocos goles, pero estoy contento por cómo van las cosas. Hay que estar preparados para cuando no vengan bien las cosas no nos sorprenda", concluyó.