El partido más especial para Joaki

El motor de la ilusión y las ganas de cumplir el objetivo fijado ha impulsado al BeSoccer CD UMA Antequera a competir cada uno de los compromisos correspondientes a la primera vuelta del campeonato de Liga.

El último resultado, una victoria en Peñíscola, le permitió alcanzar los 17 puntos en la clasificación. Ahora le toca seguir siendo competitivo y dar la cara en los partidos enmarcados en el segundo tramo de la temporada.

El primero será exigente al visitar el próximo sábado 23 de enero (12.00 horas) la cancha de Palma Futsal, actual líder de Primera División. Un encuentro muy especial para uno de los miembros de la plantilla verde. Joaquín Gutiérrez Vázquez 'Joaki' volverá a pisar el escenario en el que debutó en la máxima categoría y marcó su primer gol en un duelo con Industrias Santa Coloma. El jugador balear pausó su etapa en el club de su tierra para enrolarse en las filas universitarias.

Joaki se ha adaptado a la perfección a su nuevo rol a las órdenes de Manuel Luiggi Carrasco 'Moli' y su aportación está ayudando al plantel a conseguir muy buenos resultados. No tardó en demostrar lo que podía ofrecer y, tras debutar en Cartagena, anotó su primer tanto con la elástica verde en su estreno en el Pabellón Fernando Argüelles frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

El pívot mallorquín aporta un plus en tareas ofensivas, pero al mismo tiempo, es muy comprometido en tareas defensivas. Buen reflejo de su buen hacer sobre el 40x20 es el último envite liguero. Saltó al Pabellón Municipal de Peñíscola en la segunda rotación y cambió el rumbo del encuentro aportando intensidad en la presión y muchísima verticalidad con balón. Asistió a Ramón Vargas en la acción del 2-1 y firmó también la diana que equilibró el marcador al descanso.

La visita a territorio castellonense (3-5) certificó el excelente momento de forma del cuadro antequerano propiciando que haya podido concluir la primera vuelta con resultados positivos. Dos jornadas consecutivas sin conocer la derrota obteniendo además cuatro puntos de mucho mérito. El duelo del pasado sábado con un adversario directo igualó aún más la clasificación reafirmando una plaza en la terna de clubes llamados a pelear por no acabar en la zona de descenso.

"Fue bastante importante la victoria. Sabíamos que era una final para nosotros al estar el rival antes del partido a tres puntos nuestra y si perdíamos se nos iba a seis. Fue un triunfo trascendental al producirse fuera que es diferente a jugar en casa y, además, nos está costando arrancar a domicilio. El otro día demostramos que podemos competir a cualquier equipo de la Liga y así fue", explica el jugador mallorquín.

Regresar con la entidad malagueña al Palau Munipal de Son Moix convierte el partido en un acontecimiento peculiar para Joaki.

"Lo llevaba pensando estas semanas atrás. Nunca me imaginé jugar en Palma con una camiseta diferente a la del equipo de casa. Es un partido especial porque vuelvo a casa. Ya el de Copa lo fue, pero no igual a este. Un encuentro muy bonito aunque no pueda haber público. Voy con muchas ganas e imagino que el equipo también”, dijo.

Por otro lado, el encargado de portar el dorsal 42 en la camiseta verde avisa de que el guión de lo que ocurra en la pista no tendrá nada que ver con lo sucedido anteriormente: "El de Liga no tuve la suerte de jugarlo, lo tuve que ver por la televisión y el de Copa fue un partido bastante disputado en el que el resultado se quedó en el Argüelles. Va a ser un choque totalmente diferente al de la Copa del Rey, es otra competición distinta y nos tienen bastantes ganas después de esa eliminatoria. Un envite en el que tenemos que competir desde el primer minuto al 40".

Muchísimo equilibrio en la tabla en una campaña marcada por la pandemia sanitaria del coronavirus. Varios clubes se han visto obligados a aplazar enfrentamientos, lo que provoca que la posición actual sea virtual hasta que no se pueda completar lo que falta por jugar.

"Está claro que en este curso es bastante difícil mantenerse, ya que bajan tres y un posible cuarto conjunto. El equipo está demostrando que se quiere quedar en la categoría y que quiere seguir el año que viene en Primera División. Ahora mismo la clasificación está bastante igualada. Nosotros llevamos 17 puntos y también Peñíscola, Burela e Industrias Santa Coloma con los mismos partidos. Hasta que no se igualen todas las jornadas no podremos hablar, pero seguimos haciendo nuestro camino, intentando sumar todos los puntos posibles y miramos cada encuentro como una oportunidad para competir como hemos hecho en la primera vuelta", apuntó.