"El pase a octavos es mérito de los jugadores"

El Sevilla, sobre la bocina, logró el triunfo en su visita al Krasnodar en un partido algo loco en la segunda mitad. Un resultado que le dio el pase a los octavos de final de la Champions. De ello habló Julen Lopetegui en sala de prensa.

"Hemos controlado muy bien el partido en el inicio. Pudimos marcar más goles en la primera parte. Luego ellos nos apretaron y tuvimos problemas. No hundíamos y volvimos a cambiar de sistema. Luego tuvimos opciones de marcar el segundo gol antes", reconoció el técnico español.

"Tiene un gran valor y hay que dárselo. Hay grandes equipos que no lo van a conseguir. Es mérito de los jugadores. Hicieron un gran trabajo y se lo merecen tras pasar tantas dificultades", añadió Lopetegui después del 1-2 del equipo nervionense.

Lopetegui reconoció una vez más la falta de efectividad de cara a portería, pero recordó que en el fútbol "se sufre siempre" y subrayó que fimaría "ganar siempre así".

Sobre la lesión de Escudero, no fue demasiado positivo: "No tiene buena pinta, aunque no sabemos el alcance. Es una situación de mala suerte. Las lesiones nos están castigando mucho, esperemos que se recupere lo antes posible. Confiaremos en la plantilla".