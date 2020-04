El paseo azulgrana en el Bernabéu que desembocó en los llantos de Mou

Los finales del mes de abril son coto cerrado de las últimas eliminatorias de la Champions League. Por eso, por estas fechas se acumulan las efemérides y los aniversarios de encuentros históricos en el Viejo Continente.

Si el 28 se cumple una década del histórico partido del Inter de Mourinho en el Camp Nou, de amargo recuerdo para el Barcelona, este 27 es sinónimo de día alegre para la familia 'culé'.

Se cumplen nueve años de la exhibición del Barcelona en la ida de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Aquel fue un duelo pasado de revoluciones desde la previa. Madrid y Barça llevaban dos enfrentamientos consecutivos en Liga y Copa, las pulsaciones estaban por las nubes... y por eso Pep calificó a Mou como "p*to amo" en la previa del choque. ¿Una forma de quitar presión a los suyos? Quizás, pero funcionó.

Tras el 0-2, fue el luso el que pasó a la acción en sala de prensa en la que fue probablemente su aparición más mediática de todos sus años en el Real Madrid.

Baño táctico

Pero antes, en el terreno de juego, Pep le dio un auténtico repaso a un Mourinho al que esta vez no le sirvió plantear una defensa ordenada y escalonada contra los 'culés'.

Si bien contuvo al Barcelona en la primera mitad, el cuadro blanco apenas pasó del centro del campo más allá de un par de acciones de Cristiano. Esperaba un contragolpe que pudiera poner la eliminatoria a su favor, pero este nunca llegó.

En cambio, tras el descanso, Pepe fue expulsado por su ya histórica entrada a Dani Alves. Y desde entonces, con media hora por jugar, el Barça no tuvo rival. Afellay le sirvió a Messi el 0-1 y Leo, en una de sus mejores acciones individuales de siempre, silenció el campo del eterno rival con el 0-2.

Una vez finalizado el partido, con la eliminatoria cuesta arriba, Mou dio el espectáculo en la rueda de prensa posterior y unas palabras que ya han quedado para la posteridad de la rivalidad entre azulgranas y 'merengues'.

"¿Por qué? ¿Por qué? Ovrebo, Busacca, Frisk, De Bleeckere, Stark... ¿Por qué en cada semifinal pasa lo mismo? Es un equipo fantástico, pero... ¿por qué cada año? No sé si será la publicidad de UNICEF, Villar, que se lleva muy bien con la UEFA, o es que son muy simpáticos. Enhorabuena por todo lo que han conseguido. Los otros no tienen ninguna posibilidad", arrancó Mourinho.

El luso se fue calentando en su análisis de los acontecimientos: "Guardiola es un fantástico entrenador de fútbol, que ha ganado una Champions con el escándalo de Stamford Bridge, donde hubo cuatro penaltis que no se señalaron. Y si la gana ahora, será con el escándalo del Bernabéu, a mí me daría vergüenza ganarlas así. Le deseo que gane una Liga de Campeones blanca y brillante".

Por último, el entrenador blanco, que olvidó los errores arbitrales de los que sí disfrutó justo un año antes en Milán ante el mismo rival, se puso irónico en su despedida: "A veces, me da asco este mundo en el que vivimos. Para mí no es un drama, ahora me voy a mi casa y lo importante es que tengo una familia que me espera".