"El pasillo es un gesto bonito, pero no lo necesitamos"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, campeón de la Premier League 2019-20, atendió este miércoles a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves ante el Manchester City.

Los 'citizen' harán el pasillo a los 'reds'. El técnico alemán le restó importancia, aunque admitió que se trata de un bonito detalle: "No sé si alguna vez me lo han hecho. Quizás hace mucho tiempo en Alemania. Es una tradición inglesa, de la Premier. Es un bonito gesto, pero no lo necesitamos".

"Será un partido intenso. Les he visto jugando tres veces. Como lo hace el City. Dominando de forma masiva, haciendo grande el campo, usando la dirección, los espacios pequeños... Es fútbol. No puedes defender si no juegas con intensidad. Esto aclara qué tipo de partido será", añadió sobre el partido ante los de Pep Guardiola.

Klopp ya escogió al entrenador español como el mejor técnico del mundo y este miércoles volvió a tener palabras de elogio hacia él: "Es un tipo excepcional. Me gusta la familia y le respeto mucho. No tenemos mucho contacto durante la temporada. Es un competidor, quiere ganar y lo acepta cuando pierde. Tuve que aprender más a menudo que él".

Además, el alemán valoró la consecución de la Premier League 2019-20: "Fue uno de los mejores momentos de mi vida saber que éramos campeones de Inglaterra. Pero no tengo que recordármelo todo el tiempo. Después nos centramos a tope en el partido contra el City. Estaremos bien preparados. No conozco otra manera".

Y sobre la próxima campaña, Klopp resaltó el alto nivel que tendrán sus competidores. "Manchester City, Chelsea y Manchester United serán muy fuertes la próxima temporada. Tottenham y Arsenal no se dormirán. Leicester tampoco. No defenderemos el título, iremos a por el próximo. Lo que hemos logrado es para los libros de historia", aseveró.