El Paulista 'se muda' a Río de Janeiro y levanta una nube de polémica

La quinta jornada del Paulista estaba suspendida por el estado de alarma decretado en el Estado de Sao Paulo, pero la organización del torneo ha decidido 'mudarse' a Río de Janeiro para seguir adelante, pues, allí, la Ley no impide la celebración de los partidos. No han sido pocas las críticas, pues jugadores y fans entienden que el coronavirus sigue siendo motivo de sobra para no jugar de momento.