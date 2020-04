El peculiar Fali: casado a los 16, sin móvil, rompió una radio en el Barça...

Fali era un gran desconocido dentro del líder de Segunda División. Hasta que el viernes ganó el Trofeo Carranza de 'eSports' organizado por el Cádiz con jugadores de Segunda División. Entrevistado por la 'COPE' a ese respecto, descubrimos a un jugador y una pesonalidad únicos. Sencillamente genial.

Valga para empezar a acercarse al personaje la anécdota de cuando se fue cedido por el Nàstic al Barça B en Segunda B porque no tenía minutos. "Vino el Barça, que estaba jodido, y como nunca había imaginado jugar en un equipo como el Barça, acepté encantado. Íbamos últimos. Cuando fui, ahí todo el mundo iba por ahí con la música puesta bailando, y yo dije: '¿Pero esto qué es aquí bailando y yendo últimos? Así que reventé el radiocasete ese que había y todos los chavales se quedaron mirando", comenzó diciendo.

No queda ahí la anécdota: "Tenía 22 años, pero parecía que tenía 35. Dije que eso no podía ser. 'Señores, que vamos últimos, aquí quien a no corra lo voy a reventar. A partir de ahí, ganamos siete partidos con la portería a cero, batimos el récord de Guardiola y Luis Enrique, salimos del descenso y casi nos metemos en 'play-off'. Al año siguiente me ofrecieron jugar dos allí y subí a Segunda con el Barça".

"Mi vida daría para una película o un libro", asegura no sin razón, visto lo que relató: "Me casé a los 16 y fui padre a los 17. Nosotros los gitanos nos casamos muy pronto. Mi mujer tenía 14. He sufrido mucho en la vida, tengo 26 años, pero parece que tengo 35. Hasta que he llegado a Cádiz y el presidente me ha renovado cuatro años. Mi mujer no se despega de mí, ahora que está viviendo bien la gitana".

¿Y cómo vivió el torneo que acaba de ganar? Pues con unas condiciones muy particulares, como no podía ser de otro modo: "He ganado el torneo sin consola. Era del frutero, sin WIFI, se lo robé al vecino y con la tele rota. Antes del partido contra el del Oviedo la niña le pegó un pelotazo y reventó la tele. La 'play' se me jodió y un frutero de aquí de Cádiz del que me hice amigo cuando llegué me la dejó para terminar el torneo. Tengo mérito porque con el que jugué la final, Iván Jaime, había ganado al campeón de España".

Su historial es largo. Pero quiso compartir otra anécdota genial, del día que Viqueira y lo descubrió y se lo llevó al Nàstic. "Fui a Tarragona con la furgoneta de mi padre. Nunca le habíamos echado más de 5 o 10 euros de gasolina porque nos dedicábamos a la chatarrería con ella y con eso nos daba para todo, pero para un trayecto tan largo le dije de llenarla y la llenamos, pero reventamos el depósito y la aguja no subía", comenzó diciendo.

"Entonces -prosiguió- no sabíamos cuánto nos quedaría para llegar o volver y nos quedaríamos tirados, eran más de cinco horas para llegar de Valencia a Tarragona. Y cuando el presidente del Nàstic y el director deportivo nos vieron llegar con la furgoneta, salió mi tío, un gitano de dos metros, con la melena por el culo, con el escudo del Madrid tatuado en el gemelo... El presidente dijo: '¿Estos quién c*ñ* son?'. Para la vuelta le tuve que pedir dinero al representante porque no teníamos para volver, al menos para el peaje. Era mi primer contrato profesional, nunca había ganado nada de dinero ni nada".