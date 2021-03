"El penalti a Maksimovic es bastante claro, no hay debate"

José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este sábado, después de empatar sin goles frente al Atlético, que no se señalara un posible penalti sobre su jugador Nemanja Maksimovic en la segunda parte que podría haber dado la victoria a su equipo.

"Maksimovic es un chico que es honrado no, lo siguiente. En todo. Cuando le he visto en el suelo sabía que era penalti. Y después del partido lo he visto repetido y es bastante claro. Compañeros vuestros (a la prensa) coinciden en que ha sido y por tanto no hay debate", comentó.

Bordalás valoró muy bien el punto que consiguió su equipo y dijo que todo el Getafe está "muy contento" porque logró empatar frente al "mejor club de LaLiga" hasta la fecha.

"Hemos hecho un gran partido. Hemos sufrido en el tramo final a raíz de la expulsión de Nyom. Pero hay que felicitar al equipo. Lo que hemos planteado ha salido muy bien. Contento por ese punto. Es importante anímicamente. Felicito a los chicos, han estado muy bien".

"Este es el camino, los jugadores lo saben. Son nuestras señas de identidad. No hay que olvidar la diferencia del Atlético con nosotros. Pero ha habido momentos que teníamos el partido controlado y con llegadas. Y ha habido un penalti bastante claro a Maksimovic que no han señalado. El equipo ha estado muy bien y contentos todos por el esfuerzo y por el punto", agregó.

Por último, habló sobre la actuación de su portero David Soria: "Ha estado fantástico. Sobre todo en ese tramo final donde el Atlético ha insistido con jugadores de nivel que han entrado desde el banquillo... iban a por la victoria y ha hecho un partidazo. Le he felicitado, como al resto del equipo.Nos ha dado ese punto", concluyó.

El portero, tras el encuentro, analizó el duelo para 'Movistar +' y destacó el esfuerzo colectivo del Getafe: "Este punto sabe muy, muy bien. Es el líder de la Liga. Hemos hecho un partido completo".