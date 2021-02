"¿El penalti? Koke está en una posición rara y deja el brazo"

Álvaro Negredo, delantero del Cádiz, marcó este domingo los dos goles de su equipo ante el Atlético de Madrid (2-4), pero "no han servido de nada nada", según lamentó el atacante, que destacó que su conjunto "ha trabajado muy bien y esta es la actitud", al tiempo que opinó que Koke Resurrección "está en una posición rara y deja el brazo" en el penalti anulado tras la revisión del VAR.

"Lo hemos intentado y hemos estado hasta el final dentro del partido. El gol del inicio de la segunda parte (el 1-3 de Luis Suárez) nos ha costado bastante, pero el equipo no le perdió la cara al partido. El equipo trabajó muy bien frente a un gran rival. Hemos ido siempre un poco a remolque", valoró en 'Movistar'.

"El equipo ha trabajado muy bien. Esta es la actitud. Hasta el final hemos tenido opciones y ahora hay que seguir, no queda otra", apuntó el atacante, que marcó dos goles que le "siguen ayudando para seguir creciendo a pesar de tener una edad".

"Voy a competir así hasta el final. Hasta que el club y el míster quieran, así voy a seguir. Contento por los goles, pero no han servido para nada", explicó Negredo, que reclamó un penalti por mano de Koke Resurrección con 1-2. Primero fue señalado por el árbitro, pero luego lo rectificó tras su revisión en el VAR.

"El jugador no es que está arrastrándose y ponga la mano. Está en una posición, para mí, rara y deja el brazo. Ya es interpretación del árbitro, no ha considerado pitarlo, hay que seguir, no hay que buscar culpables, mirar los errores nuestros y seguir trabajando", expresó.