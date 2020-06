"¿El penalti? La imagen es clara y la vemos todos, pero no voy a entrar"

Imanol Alguacil lamentó los errores propios y el momento del segundo gol en contra: "Creo que no hemos entrado mal, compitiendo bien. En una salida fácil (de balón), hemos regalado y si regalas, es complicado. Aun así nos hemos rehecho, hemos empatado el partido haciendo bien las cosas".

"Cuando estaba más cerca el 1-2, una vez más, esa jugada, el saque de banda, nos han pillado. Aquí todo cuenta, los pequeños detalles marcan. El rival también juega, lo hemos pagado muy caro", afirmó.

El técnico del conjunto donostiarra reconoció que todos en la Real Sociedad están "molestos y dolidos" porque entiende que la derrota, una vez más, es "injusta".

"Es increíble que en los últimos tres partidos, tal como hemos jugado, no hayamos sacado ni un punto. Los pequeños detalles están en contra. Ante eso poco puedo decir. El equipo ha creído, ha empatado, estaba más cerca el 1-2 que el 2-1 y en una jugada aislada han marcado. Un mazazo. No voy a dejar de insistir, quedan seis partidos, me responsabilizo. Espero que cambie la suerte", indicó.

Además, alabó a su jugador Jon Pacheco, que debutó con la Real Sociedad este lunes: "Buscaba la salida de pierna natural con Pacheco. Lo ha hecho bien, un partidazo. Se ha cambiado porque no podía más. Una pena, estaba siendo de los mejores. Un chaval de 2001, muy contento. Somos la Real y he salido convencido de que Pacheco lo iba a hacer bien y así ha sido. Contento y orgulloso".

Por último, se refirió al penalti señalado en contra de su equipo: "Creo que la imagen es clara, pero no voy a entrar a valorar la decisión. Una vez más, las imágenes ahí están. Yo me responsabilizo y hablo de lo que ha hecho mi equipo y lo que tiene que mejorar. Para eso hay otra gente. Pero la imagen es clara y lo vemos todos", concluyó.