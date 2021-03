"¿El penalti sobre Ramos? Nos parece que hay algo"

Karim Benzema le volvió a salvar los muebles al Real Madrid. El Elche comenzó golpeando primero con un tanto de Dani Calvo y el delantero francés firmó un doblete para darle la vuelta al electrónico.

En el encuentro, Sergio Ramos reclamó un posible penalti que el colegiado no señaló y Zinedine Zidane se refirió a la acción ante los medios de comunicación: "No me voy a meter ahí otra vez".

"El árbitro hace su trabajo y nosotros intentamos hacer el nuestro. Vi la jugada y bueno... a nosotros nos parece que hay algo, pero el árbitro ha decido otra cosa y ya está", añadió el técnico galo.

Zidane apostó por tres centrales y también fue preguntado por ello en rueda de prensa: "Era una opción, ya hemos jugado de esta manera antes. Queríamos más profundidad con los carrileros. Era la opción de este sábado".

"De todas formas, creo que en todos los dibujos hay algo positivo para nosotros. Hemos tenido dos o tres ocasiones antes de encajar el gol, pero no metimos. No creo que el sistema cambie mucho lo que hacemos. Lo importante es creer en lo que hacemos, lo que el partido exige", añadió.

Además, el entrenador del Madrid se refirió a la primera mitad de los suyos: "En los primeros diez minutos de la primera parte hemos tenido ocasiones, igual que al principio de la segunda. Cuando metemos ritmo, cuando jugamos así, con paciencia con el balón, hicimos dos muy buenas jugadas de gol. Hay que creer más. Es verdad que es más complicado cuando juegas con dos líneas de cuatro atrás, pero no tenemos que volvernos locos".

"El Elche se ha metido atrás, es un equipo que defiende muy bien y que es fuerte físicamente. Siempre con los equipos que se cierran atrás cuesta más. Pero somos nosotros los que tenemos que encontrar la solución ante un equipo que defiende bien. Al final encontramos el hueco con paciencia y con ritmo", concluyó.