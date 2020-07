El peor día de Gerrard: se rasgó el pene y se lo tuvieron que coser

Hay momentos para los que uno no está preparado. Las lesiones, por ejemplo. Y si hay puntos de por medio, aún peor...

Gerrard sufrió un percance durante un partido de la FA Cup ante el Bournemouth en 2014. Se rasgó el pene y tuvieron que ponerle unos puntos para que cicatrizara.

Andrew Massey fue el médico que lo cosió y revivió ese delicado momento. "Estaba tratando de recordar mi preparación médica, pero en ninguna parte te enseñan cómo coser un pene", dijo a 'The Scottish Sun'.

"Pensé: 'No quiero que el primer pene que cosa sea el de Steven Gerrard'. Pero así fue...", relató.

Un día se encontró con ese momento que tanto había temido: "Miré hacia abajo y vi sangre por todas partes. Pensé que debía ser muy doloroso".

Efectivamente, lo fue. Gerrard ya contó cómo lo sufrió en sus memorias. "Me di cuenta de que Massey tampoco estaba muy cómodo con eso, pero hizo un buen trabajo. No sentí dolor cuando me puso los puntos", reveló.