El peor enemigo de Hungría estuvo en casa: ¡qué error de Gulácsi!

El Puskas Arena acogió un encuentro importante, posiblemente el más importante de los últimos años para Hungría. Enfrente, la Selección de Islandia. Estaba en juego un billete para la Eurocopa de 2021.

Sin embargo, la cosa no empezó nada bien para el equipo húngaro, que a los once minutos encajó un gol infantil en un disparo que, a priori, no parecía conllevar más peligro que el hecho de que iba a puerta.

Gulácsi se confió y acabó cediendo. El portero del RB Leipzig no atrapó un disparo sencillo de Sigurdsson, que probó en un balón parado. El 0-1 subió al marcador, para desastre de la defensa local.