"El peor rival al que me he enfrentado es Mbappé"

Maripán sorprendió al cambiar el Alavés por el Mónaco, un salto destacado en su carrera. Ahora, asentado en la Ligue 1, habló en 'AS' sobre su adaptación y los rivales que tiene enfrente.

"Fue un poco complicado a la hora de tener varios entrenadores. También estuvo en medio el tema del COVID-19 que dio como campeón al PSG. La Ligue 1 es diferente a Primera y me costó la adaptación, pero con trabajo y dedicación lo llevé muy bien", admitió el zaguero.

Aseguró Maripán que las diferencias entre una competición y ora es que "el fútbol francés tiene más ida y vuelta, es más de balones largos, más físico. En lo que me respecta como defensa, los delanteros son más de tener fuerza, correr y de balones a la espalda. LaLiga es mucho más técnica".

El chileno fue cuestionado sobre el rival más fuerte al que se ha enfrentado. "Mbappé me parece un gran jugador, muy rápido y versátil; Neymar también, Depay... son jugadores que tienen mucha calidad y frente a la portería son muy peligrosos", añadió.

"Me siento muy bien, estoy en un buen momento física y mentalmente. El momento del equipo me ha ayudado mucho, como equipo estamos muy bien y fuertes, hemos tenido un gran inicio de año. Siempre vivo del día a día, de lo que se vive y de cómo me siento en el momento", sentenció.