El perdón de Chicharito: "Sé que no he estado en mi mejor nivel"

Una de las grandes decepciones del 2020 es Chicharito. El mexicano no ha estado a la altura de las expectativas tras firmar por Los Angeles Galaxy, un equipo que esperaba mucho de él.

En apenas diez encuentros, el delantero ha metido un gol y encima ha marcado otro en su propia portería. Se esperaba mucho y el propio jugador pidió perdón en sus perfiles sociales.

Tras consumarse la derrota frente a Portland Timbers, Chicharito rompió su silencio con el siguiente mensaje.

"Sé que no he estado en mi mejor nivel. Pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí. Entiendo la responsabilidad que tengo", reza parte del comunicado del ex del Sevilla, entre otros equipos.