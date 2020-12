El 'Piojo' Herrera rompió su silencio tras su despido

Tras una dolorosa eliminación en la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el Club América decidió prescindir de los servicios del entrenador Miguel Herrera.

En el duelo que le costó el cargo, el 'Piojo' protagonizó un polémico incidente con uno de los ayudantes técnicos de Los Angeles FC, lo que le valió la expulsión en su último duelo con el equipo.

Muchos han apuntado de que su comportamiento en esta acción fue el detonante para su despido, pero el ya ex preparador rompió su silencio para quitarle peso a ese asunto en la decisión del club,

"Lo extraedeportivo fue un pretexto, pero no puedo decir que fue lo que me echó porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada. Yo iba con el técnico de LAFC cuando el auxiliar se acerca gritando y me di la vuelta para explicarle que iba a calmar a la gente; yo estaba tranquilo y de repente me agarró del pelo y pues sí, te descontrolas un poco pero luego luego reaccioné y dije 'no me puedo equivocar", aseguró en palabras recogidas por 'Récord', donde también explicó cómo fue su despido.

"Me llamaron y se tomó la decisión que quedara separado del Club América. Las determinaciones se toman en un momento; no estoy de acuerdo, me molesta, sí, pero hay que aceptarlo", sentenció.