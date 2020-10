El pique de Agüero con Courtois: "Escúchame, gil*******, no me hagas calentar"

Al ritmo que lleva, el videojuego Among Us va acabar tanto con el Kun Agüero como con Thibaut Courtois, que protagonizaron una escena que está dando mucho de qué hablar en la actualidad futbolística.

El juego consiste en el que dos impostores intentan matar al resto la tripulación sin que se den cuenta, por lo que uno de los atractivos es la frecuencia con la que se recurre a la mentira para salir del paso.

Y en una de esas escenas, el guardameta del Real Madrid fue un paso más allá: "Tú sabes mentir muy bien, si siempre te tiras dentro del área y te pitan penalti".

Pero el delantero del Manchester City no se mordió la lengua. "Escúchame, gil*******. No me hagas calentar, que cuando te juegue en contra te meto un gol y te lo grito en la cara", respondió el argentino.